Sivrice'de öğrencilere kitap desteği - Son Dakika

Sivrice Belediye tarafından 8. sınıf öğrencileri için hazırladığı konu anlatımlı soru bankası kitaplarının dağıtımı amacıyla Cumhuriyet Ortaokulunda program düzenlendi.

İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı

Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı