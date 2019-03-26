Sivrice'de Okulda Kütüphane Açıldı
1 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde "Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında Atatürk İlkokulunda kütüphane açıldı.
Elazığ
'ın Sivrice
ilçesinde "Kütüphane Haftası
" etkinlikleri kapsamında Atatürk
İlkokulunda kütüphane açıldı.
Düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan okul müdürü Erdoğan Sezer, Kütüphane Haftasının önemine değindi.
Kitaba gereken önemin verilmesi gerektiğini dile getiren Sezer, bu kapsamda okula kütüphane kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.
Sezer, kütüphanenin okula ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:40 Kaynak: AA
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