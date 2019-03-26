Son Dakika Haberleri: Sivrice'de Okulda Kütüphane Açıldı

Sivrice'de Okulda Kütüphane Açıldı

1 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde "Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında Atatürk İlkokulunda kütüphane açıldı.

Sivrice'de Okulda Kütüphane Açıldı, System.String[]
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde "Kütüphane Haftası" etkinlikleri kapsamında Atatürk İlkokulunda kütüphane açıldı.

Düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan okul müdürü Erdoğan Sezer, Kütüphane Haftasının önemine değindi.

Kitaba gereken önemin verilmesi gerektiğini dile getiren Sezer, bu kapsamda okula kütüphane kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Sezer, kütüphanenin okula ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:40 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarda "Hami" Dönemini Başlattı Son Dakika! Kayseri Havalimanında Silah Sesleri! Yaralı Polisler Var Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 17:00:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivrice'de Okulda Kütüphane Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]