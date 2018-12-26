Son Dakika Haberleri: Sivrice'de Okullara Fırtına Tatili

Sivrice'de Okullara Fırtına Tatili

26 dakika önce

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde fırtına nedeniyle okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.

Sivrice'de Okullara Fırtına Tatili, System.String[]
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde fırtına nedeniyle okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.

Sivrice ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için okullar Valilik kararıyla öğleden sonra tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aşırı fırtına nedeni ile Sivrice ilçemizde okullarımız öğleden sonra tatil edilmiştir" denildi. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:14 Kaynak: DHA

Elazığ, Sivrice, Güncel
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