Sivrice'de Okullara Fırtına Tatili
26 dakika önce
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde fırtına nedeniyle okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.
ELAZIĞ'ın Sivrice
ilçesinde fırtına nedeniyle okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.
Sivrice ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için okullar Valilik kararıyla öğleden sonra tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, "Aşırı fırtına nedeni ile Sivrice ilçemizde okullarımız öğleden sonra tatil edilmiştir" denildi. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:14 Kaynak: DHA
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