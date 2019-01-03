Sivrice'de Servis Sürücülerine Eğitim
37 dakika önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde servis sürücülerine eğitim verildi.
Elazığ
'ın Sivrice
ilçesinde servis sürücülerine eğitim verildi.
Sivrice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
koordinesinde İlçe Jandarma
Trafik Tim Komutanlığınca "İyi Dersler Şoför Amca" projesi kapsamında Atatürk
İlköğretim Okulu Konferans Salonunda ilçede taşımalı eğitim sistemindeki okul servis sürücülerine eğitim verildi.
Eğitimde, sürücüler, trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularına bilgilendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:33 Kaynak: AA
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