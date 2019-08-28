Sivrice'de yangın
1 saat önce
Sivrice ilçesinde çıkan yangında, ormanlık alan ile meyve ağaçları zarar gördü.
Sivrice Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:40 Kaynak: AA
ilçesinde çıkan yangında, ormanlık alan ile meyve ağaçları zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Kayapınar
köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, jandarma, il özel idare ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında, ormanlık alan ile meyve ağaçları zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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