Son Dakika Haberleri: Sivrice'de yangın
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Sivrice'de yangın

1 saat önce

Sivrice ilçesinde çıkan yangında, ormanlık alan ile meyve ağaçları zarar gördü.

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Sivrice ilçesinde çıkan yangında, ormanlık alan ile meyve ağaçları zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Kayapınar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, jandarma, il özel idare ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangında, ormanlık alan ile meyve ağaçları zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kayapınar, Jandarma, Sivrice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:40 Kaynak: AA
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