İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında program düzenlendi.
Programa, Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Anıl Kosalı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kemal Kaya, İlçe Milli Eğiti Müdürü Özdal Akdemir ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Vural öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgi verdi.
Yaya geçidine kırmızı çizgiler çizildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafında sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivrice'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi - Son Dakika