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Sivrice deprem konutlarıyla modern bir görünüme kavuştu - Son Dakika

Sivrice deprem konutlarıyla modern bir görünüme kavuştu

03.01.2022 12:05
Sivrice deprem konutlarıyla modern bir görünüme kavuştu

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesi, inşa edilen depreme dayanıklı konut ve iş yerleriyle modern bir görünüm kazandı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesi, inşa edilen depreme dayanıklı konut ve iş yerleriyle modern bir görünüm kazandı.

Merkez üssü Sivrice olan, 24 Ocak 2020'de yaşanan 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması, konut ihtiyacının karşılanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Elazığ'da 23 bin 677 konut, 2 bin 515 köy evi ve 302 ahır inşa eden TOKİ tarafından 15 bin konut ve iş yerinin yapımı tamamlandı, çok sayıda konut hak sahiplerine teslim edildi.

Depremin merkez üssü Sivrice'de ise depremzedeler için güvenli evler inşa etmeyi sürdüren TOKİ, 2 ve 3 katlı 305 konut, 86 iş yeri ile 2 caminin yapımını 15 ayda tamamladı.

İlçe mimarisine uygun bir şekilde inşa edilen konutların hemen yanında iş yerleri ve çocuk oyun parkları yer alıyor.

Depremzedeler, ilçeyi modern bir görünüme kavuşturan konforlu ve güvenli evlerine yerleşecekleri günü heyecanla bekliyor.

"Sivrice alt ve üst yapısıyla yenilenen bir ilçe oldu"

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, AA muhabirine, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ilçede çok büyük bir yıkıma neden olduğunu söyledi.

Depremin ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sivrice ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nin kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini ifade eden Vural, "Bu karar ile ilçemizde yıkımlara başlandı. Yaklaşık 15 ay içerisinde görmüş olduğunuz 305 ev, 86 iş yeri ve 2 caminin yapımı tamamlanmış oldu." dedi.

Vural, yakın zamanda konutları hak sahiplerine teslim edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sivrice alt ve üst yapısıyla tamamen yenilenen bir ilçe oldu. Sosyal donatıları, parklar, açık ve kapalı otoparklar ile oyun alanlarıyla ilçemiz çok güzel bir görünüme kavuştu. Sivrice Elazığ'ın en turistik bölgesi olmakla beraber son haliyle gerçekten çok güzel bir görüntüye kavuştu. Evlerimiz güvenli şekilde, 2 ve 3 katlı inşa edildi. Bu da Sivrice'nin fay hattı üzerinde olması sebebiyle yapıldı. İlk testimizi yaşadığımız depremlerde verdik, herhangi bir çatlama olmadı. Bu sağlam evlerle deprem korkusu yerini huzur, güven ve mutlu bir yaşama bırakacak."

Sivrice Belediyesinin girişimleriyle ilçenin doğalgaza da kavuştuğuna işaret eden Vural, ilçeye kazandırılan bu hizmet sayesinde evlerin daha cazip hale geldiğini belirtti.

"Sivrice artık ilin ve bölgenin en güzel ilçelerinden biri olmaya aday"

Belediye Başkanı Turgay Gündoğan da depremden sonra ilçede eski ve dayanıksız evlerin yıkılıp, yerine sağlam evlerin yapıldığını söyledi.

Zorlu bir süreç yaşadıklarını ama sonunda depreme dayanıklı evlerin ortaya çıktığını dile getiren Gündoğan, şöyle konuştu:

"TOKİ farklı mimarisiyle yeni bir ilçe yaptı. Konutlarımız bitti. Kısa süre sonra anahtar teslimleri yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Klasik bina yapılarından ziyade 2 ve 3 kat, bağımsız girişlere sahip, kendine özgü bir mimarisi olan ve Sivrice'ye yakışan yapılar. İlçemiz bu yapılarla farklı bir boyuta geçti. Sivrice artık ilin, bölgenin en güzel ilçelerinden biri olmaya aday. Turizm bölgesine de yakışır bir ilçe oldu."

"Devletimiz sağ olsun güvenli ve güzel evler inşa etti"

Yapılan evlerde hak sahibi olan Vedat Yetik, depremden sonra yaşadıkları mahallenin kentsel dönüşüm alanına girdiğini ifade etti.

Yetik, "Yıkılan evlerin yerine devletimiz sağ olsun güvenli ve güzel evler inşa etti. Allah devletimizden razı olsun, bu güvenli evlerde oturacağı. Örnek evleri gezdim, gayet güzel olmuş. Doğalgazlı, göl manzaralı, çevresi temiz, sosyal donatıları olan konutlar yapılmış." diye konuştu.

Sivrice deprem konutlarıyla modern bir görünüme kavuştu
Sivrice deprem konutlarıyla modern bir görünüme kavuştu
Sivrice deprem konutlarıyla modern bir görünüme kavuştu

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Hisarcık, Sivrice, Elazığ, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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