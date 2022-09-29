Programda, Kaymakam Şahin öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi verdi, onlarla yaya geçidini kırmızıya boyadı. Polis ve jandarma ekipleri de sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Kaynak: AA

Turgay Gündoğan, Jandarma, Hisarcık, Sivrice, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivrice'de yaya geçitleri 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyandı - Son Dakika

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