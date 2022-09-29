Sivrice'de yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivrice'de yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı

29.09.2022 14:08
Sivrice'de yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı

Sivrice ilçesinde İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya uygulanmaya başlandı.

Sivrice ilçesinde İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya uygulanmaya başlandı.

Kampanya kapsamında düzenlenen programa, Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, Jandarma Komutan Bahtiyar Mehmet Aslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cağlar Gökalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir ve öğrenciler katıldı.

Programda, Kaymakam Şahin öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi verdi, onlarla yaya geçidini kırmızıya boyadı. Polis ve jandarma ekipleri de sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

YORUMLAR
500
'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı Sandıklı'dan kısa kısa Sandıklı'dan kısa kısa Aydın'da 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı Aydın'da 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı
Kaynak: AA

Turgay Gündoğan, Jandarma, Hisarcık, Sivrice, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivrice'de yaya geçitleri 'Hayata saygı duruşu' sloganıyla kırmızıya boyandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:07 Beşiktaşlı Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Savaşan bir takım olacağız
18:07 Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı!
17:25 Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor
17:16 Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı
17:14 Sosyal konut projesinin hangi illerde başlayacağı belli oldu! İnşaat seviyesi %50 oranına yaklaşınca sözleşmeler imzalanacak
17:14 ABD'nin silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri gücü dikkat çekiyor
17:12 ABD'nin ünlü dergisi raporladı! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri açıklandı
17:01 ABD'nin Kıbrıs'taki adımına Türkiye'den jet hızında cevap! Adaya daha fazla asker ve silah sevkiyatı başlıyor
16:59 Arnavutluk Başbakanı Rama açıkladı: Bayraktar SİHA'ları çok yakında hizmete girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 19:04:10. #1.13#
SON DAKİKA: Sivrice'de yaya geçitleri "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement