Sivrice Kadın Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler naklediliyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Sivrice Kadın Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler naklediliyor - Son Dakika

Sivrice Kadın Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler naklediliyor

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutukların başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandığını bildirdi.

Sivrice Kadın Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler naklediliyor, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutukların başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandığını bildirdi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun, çevre illerdeki kurumlara naklinin devam ettiğini belirtti.

Gül, "Ayrıca Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklunun tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandı." ifadelerini kullandı.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremzedelere acil ihtiyaçlarının karşılanması için bugün itibariyle nakdi yardım yapılacak
Adıyaman'daki tutuklular hasar nedeniyle Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a nakledilmeye başlandı Konya'da Çinli kadın turist, coronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 01:34:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivrice Kadın Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler naklediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]