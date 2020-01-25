Sivrice Kadın Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler naklediliyor - Son Dakika

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Sivrice Kadın Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler naklediliyor
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutukların başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:10 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutukların başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandığını bildirdi.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 814 hükümlü ve tutuklunun, çevre illerdeki kurumlara naklinin devam ettiğini belirtti.
Gül, "Ayrıca Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 126 hükümlü ve tutuklunun tedbiren başka illerdeki kurumlara nakledilmesine başlandı." ifadelerini kullandı.
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