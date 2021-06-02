Sivrice Kaymakamı Vural, Bir Gelecek Genel Koordinatörü Alpay'a teşekkür belgesi takdim etti - Son Dakika

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, kentte spor, kültür ve eğitim alanında yürüttükleri faaliyetlerden dolayı Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Alpay'a teşekkür belgesi takdim etti.

Kaymakam Vural'ı ziyaret eden Alpay, Birevim'in sosyal sorumluluk projesi olan "Bir Gelecek" hakkında ve bugüne kadar ki yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Alpay, Türkiye genelinde ülkenin geleceği olan çocuklara ve gençlere katkı sağlamak için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle hizmetler sunduklarını belirterek, çocuklara ve gençlere yönelik her faaliyeti imkanları doğrultusunda desteklemeye çalıştıklarını söyledi.

"Memleketimiz olan Elazığ'a yatırımı bir borç biliyoruz. Birevim olarak Elazığ özelinde ve Türkiye genelinde pek çok sportif faaliyeti, kültürel organizasyonları destekledik, bilişim, ana sınıfı açılışları gerçekleştirdik." diyen Alpay, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde zarar gören Sivrice ilçesine de destek olduklarını, desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Alpay, Elazığ'ın kendileri için önemli olduğuna işaret ederek, "Bu sebeple hemşehrilerimizin hizmetinde olduk ve olacağız. Bizleri teşekkür belgesi ile onurlandıran Sivrice Kaymakamımız Sayın Vural'a çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaymakam Vural da bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı Alpay ve tüm ilgililere teşekkür etti.