Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural göreve başladı - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesine atanan Kaymakam Yunus Emre Vural görevine başladı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinden Sivrice'ye atanan Vural, AA muhabirine yaptığı açıklama, yeni görevinin kendisi ve ilçe için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görevi süresince, kanunlar çerçevesinde kurum, kuruluş, vatandaş ve sivil toplum kuruluşları ile sürekli iletişim halinde olacağını ifade eden Vural, ilçeye en iyi hizmeti sunmak için var güçleri ile çalışacaklarını dile getirdi.