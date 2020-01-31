Sivrice Merkez Camisi'nin yıkımına başlandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivrice Merkez Camisi'nin yıkımına başlandı (1) - Son Dakika

Sivrice Merkez Camisi'nin yıkımına başlandı (1)

6 saat önce

Merkez Camisinin yıkılması Depremden etkilenen Sivrice Merkez Camisi'nin yıkımına başlandı.

Merkez Camisinin yıkılması Depremden etkilenen Sivrice Merkez Camisi'nin yıkımına başlandı.

Sivrice Merkez Camisi'nin yıkımına başlandı (1)

Sivrice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depreminden etkilenen depremzedeler kira fırsatçılarına tepki gösterdi
Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüs hakkında rapor hazırladı! İşte korunma yöntemleri Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:47:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivrice Merkez Camisi'nin yıkımına başlandı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]