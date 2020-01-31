Sivrice Merkez Camisi'nin yıkımına başlandı (1) - Son Dakika

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Sivrice Merkez Camisi'nin yıkımına başlandı (1)
6 saat önce
Merkez Camisinin yıkılması Depremden etkilenen Sivrice Merkez Camisi'nin yıkımına başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Merkez Camisinin yıkılması Depremden etkilenen Sivrice Merkez Camisi'nin yıkımına başlandı.
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