Sivrice merkezli deprem - Çöken binada kurtarma çalışmaları (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivrice merkezli deprem - Çöken binada kurtarma çalışmaları (2) - Son Dakika

Sivrice merkezli deprem - Çöken binada kurtarma çalışmaları (2)

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Yıkık bina görüntüsü ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem

Yıkık bina görüntüsü ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Çöken bir binada ekipler arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Sivrice merkezli deprem - Çöken binada kurtarma çalışmaları (2)

Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:57 Kaynak: AA
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