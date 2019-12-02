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Sivrice'ye yılın ilk karı yağdı

7 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesine yılın ilk karı yağdı.

Sivrice'ye yılın ilk karı yağdı, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesine yılın ilk karı yağdı.

Sivrice ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar nedeniyle Hazarbaba Kayak Merkezinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince Hazarbaba Kayak Merkezinin yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Sivrice, Elazığ, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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