Sivrice'ye yılın ilk karı yağdı
7 saat önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesine yılın ilk karı yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:48 Kaynak: AA
Elazığ'ın Sivrice ilçesine yılın ilk karı yağdı.
Sivrice ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar nedeniyle Hazarbaba Kayak Merkezinin yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince Hazarbaba Kayak Merkezinin yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
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