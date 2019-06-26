Sivridere Barajı 4 milyon liradan fazla katkı sağlayacak
1 saat önce
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Sivridere Barajı sulama projesinin hayata geçmesiyle ülke ekonomisine 4 milyon 116 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:13
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın
, "Sivridere Barajı sulama projesinin hayata geçmesiyle ülke ekonomisine 4 milyon 116 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor." dedi.
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