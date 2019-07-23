Son Dakika Haberleri: Sivrihisar'a özgü çorap şişini yaşatmaya çalışıyor
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Sivrihisar'a özgü çorap şişini yaşatmaya çalışıyor

50 dakika önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan tuhafiye Mustafa Gürdal, çevre illerdeki vatandaşların talebi üzerine başladığı Sivrihisar çorap şişi üretimini sürdürüyor.

Sivrihisar'a özgü çorap şişini yaşatmaya çalışıyor, System.String[]
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan tuhafiye Mustafa Gürdal, çevre illerdeki vatandaşların talebi üzerine başladığı Sivrihisar çorap şişi üretimini sürdürüyor.
Gürdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye özgü olan Sivrihisar çorap şişinin 5'li takımdan oluştuğunu söyledi.
Sivrihisar çorap şişine ilginin yoğun olduğunu ifade eden Gürdal, şöyle konuştu:
"Sivrihisar çorap şişleri 5 taneden oluşur. Bunlarla çorap ya da patik örülüyor. Yoğun ilgiye rağmen yeterince şiş üretimi yoktu. Ankara, Afyonkarahisar ve Eskişehir kent merkezinde şişe yoğun talep geliyordu. Bunun üzerine bende Sivrihisar çorap şişi yapmayı kendi çabalarımla öğrendim. Çubuk şeklindeki çeliklerin ucunu eğe yardımıyla açıp, Sivrihisar çorap şişini yapıyorum. Talep edenlere şişlerimizin gönderiyoruz. Bir takım Sivrihisar çorap şişini 15 liradan satıyoruz. Sivrihisar çorap şişinin unutulmaması için üretime devam edeceğim."
Sivrihisar, Eskişehir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi MSB'den Ceylanpınar açıklaması: Saldırıya karşılık verildi TEM Otoyolu'nda bir kişi, TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi Nehirdeki cesedi fark eden vatandaşlar hemen polise haber verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 12:42:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivrihisar'a özgü çorap şişini yaşatmaya çalışıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]