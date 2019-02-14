Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü Halk Pazarında
29 dakika önce
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü pazar yerini ziyaret etti.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü pazar yerini ziyaret etti. Halk pazarında esnaf ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla görüşen Başkan Yüzügüllü, hasbihal edip hayırlı işler diledi - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:34 Kaynak: İHA
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