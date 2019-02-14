Son Dakika Haberleri: Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü Halk Pazarında

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü Halk Pazarında

29 dakika önce

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü pazar yerini ziyaret etti.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü Halk Pazarında, System.String[]
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü pazar yerini ziyaret etti. Halk pazarında esnaf ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla görüşen Başkan Yüzügüllü, hasbihal edip hayırlı işler diledi - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:34 Kaynak: İHA

Yaşam
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