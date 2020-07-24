Sivrihisar Belediyesi kırsalda aralıksız çalışıyor - Son Dakika

Sivrihisar Belediyesi, ilçe merkezinde başladığı yol çalışmalarının yanı sıra kırsalda bulunan mahallelerin ara sokaklarında da kilit taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirerek çevre düzenlemeleri yapıyor.

Kaymaz, Babadat, Ertuğrul, Çaykoz, Hamamkarahisar, Koçaş, İğdecik, Dumluca, Böğürtlen ve Mülk mahallelerinde ara sokaklara kilit taşı döşeme yaptığımız yollar, mahallelerimize estetik bir güzellik kazandırmakla birlikte vatandaşlarımız artık daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü "İlçemizde merkez ya da kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz periyodik olarak belirlediğimiz projeler kapsamında kırsalda bulunan mahallelerimizde de kilit taşı döşeme ve çevre düzenlemelerine devam ediyorlar. Daha güzel bir Sivrihisar için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR