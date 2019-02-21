Son Dakika Haberleri: Sivrihisar Belediyesi Sınıfları Yeniledi

Sivrihisar Belediyesi Sınıfları Yeniledi

1 saat önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu Özel Eğitim ve Anasınıfı, Sivrihisar Belediyesi tarafından yenilendi.

Sivrihisar Belediyesi Sınıfları Yeniledi, System.String[]
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu Özel Eğitim ve Anasınıfı, Sivrihisar Belediyesi tarafından yenilendi.

Öğrencilerin daha güzel ve uygun şartlarda eğitim alabilmeleri için uğraşan Sivrihisar Belediyesi, Atatürk İlköğretim Okulu sınıflarında bir takım çalışmalara imza attı. Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi tarafından çocuklara oyuncak desteğinde bulunulurken yenilenen sınıfların açılışını da öğrenciler, öğretmenler ve veliler gerçekleştirdi. Açılışta konuşan İlçe Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Miniklerimizin kendi elleriyle yapmış oldukları hediyeleri için ayrıca mutlu olduk. Unutulmamalıdır ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuklarımızın eğitimleri için büyük özveri gösteren öğretmenlerimize ve Kızılay yetkililerine teşekkürlerimizi sunarım" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:27 Kaynak: İHA

Eskişehir, Mustafa Kemal Atatürk, Sivrihisar, Güncel
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