Sivrihisar cinayeti davasında karar çıkmadı - Son Dakika

Sivrihisar cinayeti davasında karar çıkmadı

26.11.2020 14:35
Sivrihisar cinayeti davasında karar çıkmadı, System.String[]

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tartıştığı karısını evlerinin bahçesinde 12 yerinden bıçaklayarak öldüren Hicazi Sülükoğlu davasında karar çıkmadı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tartıştığı karısını evlerinin bahçesinde 12 yerinden bıçaklayarak öldüren Hicazi Sülükoğlu davasında karar çıkmadı.

Olay sonrası polisi arayarak kendini ihbar eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına, sanık Hicazi Sülükoğlu ile avukatı ve öldürülen Aynur Sülükoğlu'nun avukatı hazır bulundu. Sanık Hicazi Sülükoğlu'nun avukatı, cinayet aletleri üzerindeki parmak ve vücut izlerinin yeniden incelenmesi için davanın ertelenmesini ve araştırma yapılmasını talep etti. Sanık ise savunmasını tekrarladı. Mahkeme heyeti delillerin tekrar incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, Sivrihisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kavakdibi Sokak'ta yaşandı. Hicazi Sülükoğlu (63) ile bir süre önce evlendiği eşi Aynur Sülükoğlu (47) arasında evlerinin bahçe kısmında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle iddialara göre, Aynur Sülükoğlu yerden aldığı keserle eşinin üstüne yürüdü. Bu esnada Hicazi Sülükoğlu da bir bıçak alarak eşine saldırdı.

İfadesinde karısını suçlamıştı

Önceki evliliğinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen cinayet zanlısı Hicazi Sülükoğlu, ifadesinde eşini suçlayarak, "Evi üzerine yapmamı istedi, ben de evliliğimizde sıkıntı olmasın diyerek evi üstüne yaptım. Evde sürekli huzursuzluk çakıyordu. Huzursuzluk devam etti. Evi üstüne yaptıktan sonra 'Seni aldatacağım, hem de senin gözünün önünde yapacağım. Sen de kahrından öleceksin' gibi cümleler kuruyordu. Olay günü de aynı konudan aramızda tartışma çıktı. Evin bahçesinde yerden aldığı keserle üzerime saldırdı. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Şoka girmiştim, kendime geldiğimde hemen polisi arayıp ihbarda bulundum" dediği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar, Eskişehir, Cinayet, ihbar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivrihisar cinayeti davasında karar çıkmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Cani evlat, tartıştığı annesini göğsünden bıçaklayarak öldürdü ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor Putin'in eski temizlik işçisinden 17 yaşında bir kızı olduğu iddia edildi Seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu
Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı         
14:33
Gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'yla ilgili olay iddia: PKK'nın miting, açlık grevi gibi faaliyetlerinde bulunmuş Gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'yla ilgili olay iddia: PKK'nın miting, açlık grevi gibi faaliyetlerinde bulunmuş         
14:03
Fatih Terim torunlarıyla video paylaştı: 67 yaşında marşmelov denedim Fatih Terim torunlarıyla video paylaştı: 67 yaşında marşmelov denedim         
14:00
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Otobüste yakalandı, iç çamaşırına sakladığı uyuşturucuyla pes dedirtti Otobüste yakalandı, iç çamaşırına sakladığı uyuşturucuyla pes dedirtti         
13:20
Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak         
13:19
Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak         
13:03
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak         
12:49
Koronalı otobüs şoföründen kendisini görüntüleyen gazeteciye pişkin sözler: İstersen soyunayım gel öyle çek Koronalı otobüs şoföründen kendisini görüntüleyen gazeteciye pişkin sözler: İstersen soyunayım gel öyle çek         
11:54
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar         
10:57
Kasiyerin dikkati tırnakçının oyununu bozdu! O anlar kamerada Kasiyerin dikkati tırnakçının oyununu bozdu! O anlar kamerada         
10:21
Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş         
10:20
Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı         
10:06
Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum         
10:04
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 14:52:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivrihisar cinayeti davasında karar çıkmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei