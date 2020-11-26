Sivrihisar cinayeti davasında karar çıkmadı - Son Dakika

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tartıştığı karısını evlerinin bahçesinde 12 yerinden bıçaklayarak öldüren Hicazi Sülükoğlu davasında karar çıkmadı.

Olay sonrası polisi arayarak kendini ihbar eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına, sanık Hicazi Sülükoğlu ile avukatı ve öldürülen Aynur Sülükoğlu'nun avukatı hazır bulundu. Sanık Hicazi Sülükoğlu'nun avukatı, cinayet aletleri üzerindeki parmak ve vücut izlerinin yeniden incelenmesi için davanın ertelenmesini ve araştırma yapılmasını talep etti. Sanık ise savunmasını tekrarladı. Mahkeme heyeti delillerin tekrar incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, Sivrihisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kavakdibi Sokak'ta yaşandı. Hicazi Sülükoğlu (63) ile bir süre önce evlendiği eşi Aynur Sülükoğlu (47) arasında evlerinin bahçe kısmında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle iddialara göre, Aynur Sülükoğlu yerden aldığı keserle eşinin üstüne yürüdü. Bu esnada Hicazi Sülükoğlu da bir bıçak alarak eşine saldırdı.

İfadesinde karısını suçlamıştı

Önceki evliliğinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen cinayet zanlısı Hicazi Sülükoğlu, ifadesinde eşini suçlayarak, "Evi üzerine yapmamı istedi, ben de evliliğimizde sıkıntı olmasın diyerek evi üstüne yaptım. Evde sürekli huzursuzluk çakıyordu. Huzursuzluk devam etti. Evi üstüne yaptıktan sonra 'Seni aldatacağım, hem de senin gözünün önünde yapacağım. Sen de kahrından öleceksin' gibi cümleler kuruyordu. Olay günü de aynı konudan aramızda tartışma çıktı. Evin bahçesinde yerden aldığı keserle üzerime saldırdı. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Şoka girmiştim, kendime geldiğimde hemen polisi arayıp ihbarda bulundum" dediği öğrenildi. - ESKİŞEHİR