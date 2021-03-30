Sivrihisar'da 209 TOKİ konutu için temeller atılıyor - Son Dakika

Sivrihisar'da 209 TOKİ konutu için temeller atılıyor
30.03.2021 14:05
ESKİŞEHİR (İHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Sivrihisar'a yapılacak olan 209 konut için temeller atılıyor.
ESKİŞEHİR (İHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Sivrihisar'a yapılacak olan 209 konut için temeller atılıyor.
Proje kapsamında Sivrihisar'da yapılacak olan toplu konutlar için çalışmalar başladı. TOKİ tarafından yapılan çalışmalarda 13 Blok toplam 209 hane ilçeye kazandırılıyor.
Kurşunlu Mahallesi'nde yapılacak Sivrihisar TOKİ'de altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ederken, 13 blok için diğer yandan da temeller atılıyor. Kur'a çekimlerinin yapıldığı TOKİ'de Sivrihisar'lılar kısa bir süre içerisinde evlerine kavuşacak. Temel atma çalışmalarının gerçekleştirildiği Sivrihisar TOKİ'de vatandaşların yüzü gülmeye başladı. - ESKİŞEHİR
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