Son Dakika Haberleri: Sivrihisar'da bayanlara yönelik el sanatları atölyelerinde yeni dönem çalışmaları başladı
Son Dakika Yaşam Sivrihisar'da bayanlara yönelik el sanatları atölyelerinde yeni dönem çalışmaları başladı

Sivrihisar'da bayanlara yönelik el sanatları atölyelerinde yeni dönem çalışmaları başladı

7 saat önce

Sivrihisar Belediyesi tarafından kurulan ve bayanlara yönelik el sanatları atölyelerinde yeni dönem çalışmaları başladı.

Sivrihisar'da bayanlara yönelik el sanatları atölyelerinde yeni dönem çalışmaları başladı, System.String[]

Sivrihisar Belediyesi tarafından kurulan ve bayanlara yönelik el sanatları atölyelerinde yeni dönem çalışmaları başladı.


8 farklı branşta açılan atölyelerde çalışmaların başladığı 'El Sanatları Atölyelerinde' bayanlar eğitimlerini sürdürüyor. Filografi, doll art bebek, cam sanatları, ebru sanatı, rölyef, seramik, dikiş ve kuyum atölyelerinde verilen eğitimlerle birlikte el sanatlarını ve hünerlerini geliştiren bayanlar Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye kendilerine bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ettiler.


Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ise yaptığı açıklamada, "2016 yılında hizmet binası içerisinde kurduğumuz el sanatları atölyelerinde yüzlerce kadın çalışmalara katılarak eğitim alıyorlar. Halkımız ile bir arada çalıyor ve birlikte üretmeye devam ediyoruz. Kadınlarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine, üretime kazandırılmalarına ve ekonomik özgürlerini sağlamalarına destek oluyoruz. Kadınlarımızın üretimlerini kazanç sağlamalarına destek oluyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tahlil sırası beklerken can verdi
Gerçeği bayide öğrendi! Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıktı Fatih'te intihar eden kardeşler olayında yürek yakan ayrıntı! Tek çalışan Oya Yetişkin'di

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:40:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivrihisar'da bayanlara yönelik el sanatları atölyelerinde yeni dönem çalışmaları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]