Sivrihisar'da bayram coşkusu - Son Dakika

Sivrihisar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramında düzenlediği etkinliklerle vatandaşların evlerine misafir oldu.



Sivrihisar Belediyesi tarafından hazırlanan bayram otobüsü ve bando melodi ekibi boş kalan sokaklarda müzik çalarak vatandaşa mutlu bir bayram yaşattı. Belediye ekiplerince vatandaşlara tatlı ikram edilirken, çocuklara ise pamuk şekeri ikram edildi. Ayrıca kentin sembol isimlerinden Nasreddin Hoca da çocuklara neşe dağıttı.



Bayramla ilgili konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Bu bayram her ne kadar evlerimizde kalarak kucaklaşamasak da vatandaşlarımızın buruk geçen bayramlarını bir nebze olsa neşelendirmek için belediye ekiplerimizce çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Sivrihisar'da her bayram güzel, her bayram coşkulu geçiyor. Herkese mutlu bayramlar dilerim" dedi. - ESKİŞEHİR