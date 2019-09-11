Sivrihisar'da belediyeden aşure ikramı
1 saat önce
Sivrihisar Belediyesince hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:35 Kaynak: AA
Sivrihisar Belediyesince hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi.
Sivrihisar Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.
Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, tarihi Ulu Cami önündeki aşure dağıtımına katıldı.
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