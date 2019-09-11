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Sivrihisar'da belediyeden aşure ikramı

1 saat önce

Sivrihisar Belediyesince hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi.

Sivrihisar'da belediyeden aşure ikramı, System.String[]

Sivrihisar Belediyesince hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi.

Sivrihisar Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, tarihi Ulu Cami önündeki aşure dağıtımına katıldı.

Sivrihisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:35 Kaynak: AA
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