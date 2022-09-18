"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" sona erdi

Programda, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye 'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, TUSAŞ'ın geliştirdiği eğitim uçağı HÜRKUŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt ekibi ile "Deli Anlılar" paraşüt ekibi ve M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tarihi hava taşıtları gösteriler sundu.

Sivrihisar 'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve iki gün süren "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" tamamlandı.

Kaynak: AA

Türk Hava Kuvvetleri, Yeşilköy Mahallesi, Sivrihisar, Güncel, Son Dakika

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