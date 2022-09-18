"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" sona erdi - Son Dakika
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"Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" sona erdi

18.09.2022 17:00

Sivrihisar'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve iki gün süren "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" tamamlandı.

Sivrihisar'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve iki gün süren "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" tamamlandı.

Sivrihisar Havacılık Merkezince Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde organize edilen gösteri, halka açık ve ücretsiz gerçekleştirildi.

Programda, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, TUSAŞ'ın geliştirdiği eğitim uçağı HÜRKUŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt ekibi ile "Deli Anlılar" paraşüt ekibi ve M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tarihi hava taşıtları gösteriler sundu.

İsviçreli Danielle Del Buono, uçuş sırasında pilot Emiliano Del Buono kontrolündeki Boeing Stearman tipi uçağın kanadında yürüdü.

Etkinlikte yerli ve yabancı pilotlar da yeteneklerini sergiledi.

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Kaynak: AA

Türk Hava Kuvvetleri, Yeşilköy Mahallesi, Sivrihisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sivrihisar Hava Gösterileri 2022' sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" sona erdi - Son Dakika
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