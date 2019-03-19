Son Dakika Haberleri: Sivrihisar'da Çanakkale Zaferi Kutlamaları

Sivrihisar'da Çanakkale Zaferi Kutlamaları

29 dakika önce

Sivrihisar ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 104. yıl dönümü kutlamaları sürüyor.

Sivrihisar'da Çanakkale Zaferi Kutlamaları, System.String[]
Sivrihisar ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 104. yıl dönümü kutlamaları sürüyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, kutlamalar kapsamında Hasan Karacalar Ortaokulu tarafından düzenlenen Çanakkale şehitlerini anma programına katıldı. Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi başarıyla sergilendi. Şiir ve konuşmaların ardından çocuklar Çanakkale türküsünü seslendirerek güzel bir program gerçekleştirdiler.

Başkan Yüzügüllü, "Programda emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, 18 Mart Çanakkale şehitlerimizi bir kez daha sonsuz saygı, rahmet, minnet ve dualarla anıyorum" dedi.

Başkan Yüzügüllü, yıl dönümü sebebi ile Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığında düzenlenen programda şehit aileleri ve askerlerle de bir araya geldi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:35 Kaynak: İHA

Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Çanakkale, Güncel
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