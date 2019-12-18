Sivrihisar'da 'Fidanlar Fidanla Büyüyor' projesi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sivrihisar'da 'Fidanlar Fidanla Büyüyor' projesi - Son Dakika

Sivrihisar'da 'Fidanlar Fidanla Büyüyor' projesi

6 saat önce

Sivrihisar ilçesinde uygulanan Fidanlar Fidanla Büyüyor projesi kapsamında Sivrihisar Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğünün iş birliği ile vatandaşlara ceviz fidanları dağıtıldı.

Sivrihisar'da 'Fidanlar Fidanla Büyüyor' projesi, System.String[]

Sivrihisar ilçesinde uygulanan Fidanlar Fidanla Büyüyor projesi kapsamında Sivrihisar Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğünün iş birliği ile vatandaşlara ceviz fidanları dağıtıldı.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımında Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan da yer aldı. Proje kapsamında yapılan ceviz fidanlarının dağıtımından memnun olan vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Hamid Yüzügüllü, Alparslan Kılıç, Sivrihisar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
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