Sivrihisar'da Kadınlara Özel Konya Gezisi
1 saat önce
Sivrihisar Belediyesi, ilçede yaşayan bin kadına, Kadınlar Gününe özel Konya Mevlana Türbesine gezi düzenledi.
Sivrihisar
Belediyesi, ilçede yaşayan bin kadına, Kadınlar Gününe özel Konya Mevlana
Türbesine gezi düzenledi.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü
, sabahın ilk saatlerinde hareket edecek olan otobüsleri dolaşarak geziye katılan tüm bayanlara karanfil hediye ederek Kadınlar Gününü kutladı. Burada konuşan Başkan Yüzügüllü, "Hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımızın 8 Mart
Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:07 Kaynak: İHA
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