Son Dakika Haberleri: Sivrihisar'da Kadınlara Özel Konya Gezisi

Sivrihisar'da Kadınlara Özel Konya Gezisi

1 saat önce

Sivrihisar Belediyesi, ilçede yaşayan bin kadına, Kadınlar Gününe özel Konya Mevlana Türbesine gezi düzenledi.

Sivrihisar'da Kadınlara Özel Konya Gezisi, System.String[]
Sivrihisar Belediyesi, ilçede yaşayan bin kadına, Kadınlar Gününe özel Konya Mevlana Türbesine gezi düzenledi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, sabahın ilk saatlerinde hareket edecek olan otobüsleri dolaşarak geziye katılan tüm bayanlara karanfil hediye ederek Kadınlar Gününü kutladı. Burada konuşan Başkan Yüzügüllü, "Hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:07 Kaynak: İHA

Hamid Yüzügüllü, Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, Sivrihisar, Yaşam
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