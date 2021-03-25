Sivrihisar'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Sivrihisar'da karla mücadele çalışmaları
25.03.2021 12:11
Sivrihisar'da aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, Sivrihisar Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Sivrihisar'da aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, Sivrihisar Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
İki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ile birlikte Sivrihisar Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti. Vatandaşların olumsuz hava koşullarında mağduriyet yaşamamaları adına ana caddelerde ve sokaklarda hummalı bir çalışma gerçekleştiren Sivrihisar Belediyesi ekipleri, bir yandan tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yaparken, diğer yandan yaya yolları, okul girişleri, hastane girişleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kamu daireleri önlerinde de temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. - ESKİŞEHİR
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