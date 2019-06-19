Sivrihisar'da kültürlerin buluşması
29 dakika önce
Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenecek Uluslararası Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalinde 7 farklı ülkeden, farklı kültür ve medeniyetlerin buluşması gerçekleşecek.
Sivrihisar
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:45 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından düzenlenecek Uluslararası Sivrihisar Nasreddin Hoca
Kültür ve Sanat Festivalinde 7 farklı ülkeden, farklı kültür ve medeniyetlerin buluşması gerçekleşecek. Polonya
, Şili
, Slovakya
, Bosna Hersek, Bulgaristan
, KKTC ve Türkiye
'den binlerce katılımcıya ev sahipliği yapacak olan Sivrihisar Belediyesi farklı kültürleri bir araya getirecek. Sivrihisar'ın kendine öz kültürü ve medeniyetleri ile birlikte farklı ülkelerden katılım sağlayacakların kültür ve medeniyetlerinin buluşacağı Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili olarak Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü
"Farklı kültür ve medeniyetten bir çok insan Sivrihisar'ımıza gelecek. İlçemizde düzenleyeceğimiz festival ile Sivrihisar'ımızın güzel bir tanıtımını yapmış olacağız. Etkinliğe katılmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelecek olan misafirlerimiz Sivrihisar'daki esnafımıza kazanç sağlayacak ve bu festival ile birlikte Sivrihisar esnafı kazanacak. Sivrihisar medeniyetlerin buluşma noktası olacak. Nasreddin Hocamızı anmak ve Sivrihisar kültürüne ve Nasreddin Hocaya dair her şeyi öğrenmek adına herkesi festivalimize bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR
Elektrik arızasına giden personel, yılan sürüsüyle karşılaşınca şoka girdi
İşçiler yüzde 30 zamda diretince patron lokavt ilan etti
İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor