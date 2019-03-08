Sivrihisar'da Regaib Kandili Kutlandı
1 saat önce
Sivrihisar Belediyesi, mübarek üç ayların müjdecisi Regaib Kandili münasebetiyle ilçedeki camilerinde vatandaşlara "Kandil Simidi" dağıtılarak gecelerini kutladı.
Sivrihisar Belediyesi, mübarek üç ayların müjdecisi Regaib Kandili münasebetiyle ilçedeki camilerinde vatandaşlara "Kandil Simidi" dağıtılarak gecelerini kutladı. Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, birlik ve bütünlüğün daim olduğu, nice kandillere erişmek dileğinde bulunarak, "Bu günler, sevgi, hoşgörü ve paylaşma gibi manevi duygularımızın yoğunlaştığı günlerdir. Regaib Kandilinin ülkemize, milletimize ve tüm islam alemine huzur, bereket, barış ve kardeşlik getirmesi temenni ediyoruz. Birlik ve bütünlüğümüzün daim olduğu, nice kandillere erişmeyi diliyoruz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:03 Kaynak: İHA
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