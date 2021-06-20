Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sağanak nedeniyle yaşam malzemeleri zarar gören tarım işçilerinin ihtiyaçları karşılandı.
Çandır Mahallesi'nde 35 geçici tarım işçisinin yaşadığı 9 çadırda yaşam malzemeleri ile eşyaları yağış dolayısıyla kullanılamaz hale geldi.
Bölgeye giden Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tespiti üzerine Sivrihisar Kaymakamlığı, Türk Kızılay ve AFAD tarafından çalışma başlatıldı.
Ekipler, mevsimlik işçilerin çadırlarında iyileştirme yaparak yaşam malzemesi ve battaniye dağıttı.
Çadırlarda kalan işçiler, yardım ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivrihisar'da şiddetli yağıştan zarar gören tarım işçilerine destek - Son Dakika