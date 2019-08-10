Son Dakika Haberleri: Sivrihisar'da trafik denetimi
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Sivrihisar'da trafik denetimi

1 saat önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde trafik denetlemesi gerçekleştirildi.

Sivrihisar'da trafik denetimi, System.String[]
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde trafik denetlemesi gerçekleştirildi.
Eskişehir- Ankara karayolunda yapılan trafik denetlemesine İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İlhan Şen ve diğer ilgililer katıldı. Dinç ve Şen, sürücülere araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenmemeleri ve hız limitine uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Sürücülere ve araçlardaki yolculara çeşitli ikramlarda bulunulan denetlemede, drone yardımıyla da kuralları ihlal edenler tespit edildi.
Engin Dinç, Sivrihisar, Eskişehir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:16 Kaynak: AA
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