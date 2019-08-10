Sivrihisar'da trafik denetimi
1 saat önce
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde trafik denetlemesi gerçekleştirildi.
Eskişehir Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:16 Kaynak: AA
'in Sivrihisar
ilçesinde trafik denetlemesi gerçekleştirildi.
Eskişehir- Ankara
karayolunda yapılan trafik denetlemesine İl Emniyet Müdürü Engin Dinç
, İl Jandarma
Alay Komutanı Albay İlhan Şen
ve diğer ilgililer katıldı. Dinç ve Şen, sürücülere araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenmemeleri ve hız limitine uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Sürücülere ve araçlardaki yolculara çeşitli ikramlarda bulunulan denetlemede, drone yardımıyla da kuralları ihlal edenler tespit edildi.
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