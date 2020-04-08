Sivrihisar'da vatandaşlara maske dağıtıldı - Son Dakika

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Sivrihisar'da vatandaşlara maske dağıtıldı
6 saat önce
Sivrihisar Belediyesi ekipleri, Korona virüs kapsamında ilçede kurulan Pazar alanında vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Sivrihisar Belediyesi ekipleri, Korona virüs kapsamında ilçede kurulan Pazar alanında vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Sivrihisar ilçe pazarına gelen vatandaşların pazara maskesiz girmeleri önlenilirken Sivrihisar Belediyesi, vatandaşların sağlığı için önlemlerini sürdürüyor. Belediye zabıta ekiplerince halk sağlığın korunması amacıyla pazar alanında vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Ekip, sosyal mesafeyi korumaları, yaş sebze ve meyveleri seçerek almamaları için bilgilendirme yapılırken pazarcı esnafına da maske dağıttı ve genel uyarılarda bulundu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:47 Kaynak: İHA
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