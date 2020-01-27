Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali iptal edildi - Son Dakika
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Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali iptal edildi

6 saat önce

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem nedeni ile 2 Şubat Pazar günü düzenlenecek olan Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali iptal edildi.

Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali iptal edildi, System.String[]

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem nedeni ile 2 Şubat Pazar günü düzenlenecek olan Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali iptal edildi.


İptal olan festivalde dağıtılması planlanan sucuklar, Sivrihisar Belediyesi tarafından deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlara ikram edilmek üzere Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve Sivrihisar Belediyesi ekiplerince Elazığ'a ulaştırılacak. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü konu ile alakalı bir açıklama yaparak, "Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem tüm ülkemizde olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına sabır, depremzede olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Birlik ve beraberliğin yaşandığı bugünlerde bizde Sivrihisar Belediyesi olarak düzenleyeceğimiz Dövme Sucuk Festivalimizi iptal ettik. Yaşanan bu üzücü olaydan dolayı depremzede olan vatandaşlarımızın acılarına ortak olmak adına, şahsım ve belediyemiz ekipleri ile birlikte depremzede vatandaşlarımızın yanında olarak bir nebzede olsa yaralarını sarmak ve acılarını paylaşmak için orada olacağız. Festivalimizde vatandaşlarımıza dağıtacağımız sucukları, Elazığ'da bulunan depremzede vatandaşlarımıza ikram edeceğiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:46 Kaynak: İHA
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