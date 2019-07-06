Son Dakika Haberleri: Sivrihisar Hava Yarışları 2019
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Sivrihisar Hava Yarışları 2019

19 dakika önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl dördüncüsü organize edilen "Sivrihisar Hava Yarışları 2019" etkinliği antrenman uçuşlarıyla başladı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl dördüncüsü organize edilen "Sivrihisar Hava Yarışları 2019" etkinliği antrenman uçuşlarıyla başladı.
Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki yarışlara katılan yaklaşık 30 pilot, ilk gün antrenman uçuşları için havalandı.
Yarışmacılar yarın ise "Rotax Motor ile Güçlendirilmiş LSA/ ULM Sabit Kanat", "LSA/ ULM Sabit Kanat", "200 HP Altında Motor Gücüne Sahip Diğer Uçaklar" ve "Rotax Motor ile Güçlendirilmiş Gyrocopter" kategorilerinde "en hızlı pilot" olma mücadelesi verecek. Belirlenen rotayı en kısa sürede tamamlayan pilotlar ödüllendirilecek.
Sivrihisar Hava Yarışları 2019
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:01 Kaynak: AA
Sivrihisar, Eskişehir, Pilot, Güncel
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