Sivrihisar Hava Yarışları 2019
19 dakika önce
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl dördüncüsü organize edilen "Sivrihisar Hava Yarışları 2019" etkinliği antrenman uçuşlarıyla başladı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:01 Kaynak: AA
'in Sivrihisar
ilçesinde bu yıl dördüncüsü organize edilen "Sivrihisar Hava Yarışları 2019" etkinliği antrenman uçuşlarıyla başladı.
Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki yarışlara katılan yaklaşık 30 pilot, ilk gün antrenman uçuşları için havalandı.
Yarışmacılar yarın ise "Rotax Motor ile Güçlendirilmiş LSA/ ULM Sabit Kanat", "LSA/ ULM Sabit Kanat", "200 HP
Altında Motor Gücüne Sahip Diğer Uçaklar" ve "Rotax Motor ile Güçlendirilmiş Gyrocopter" kategorilerinde "en hızlı pilot" olma mücadelesi verecek. Belirlenen rotayı en kısa sürede tamamlayan pilotlar ödüllendirilecek.
MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi
İçişleri Bakanlığı: Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından sonra Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken hareket!