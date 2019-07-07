Son Dakika Haberleri: Sivrihisar Hava Yarışları 2019
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Sivrihisar Hava Yarışları 2019

24 dakika önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl dördüncüsü organize edilen "Sivrihisar Hava Yarışları 2019" etkinliği gerçekleştirildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl dördüncüsü organize edilen "Sivrihisar Hava Yarışları 2019" etkinliği gerçekleştirildi.
Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki yarışlara katılan 31 pilot, belirlenen 4 kategoride "en hızlı pilot" olmak mücadelede verdi.
"Rotax Motor ile Güçlendirilmiş Gyrocopter" kategorisinde Serkan Özcezarlı, "LSA/ ULM Sabit Kanat - Sabit İniş Takımlı" kategorisinde Süleyman Doğan, "LSA/ ULM Sabit Kanat - İçeriye Alınabilir İniş Takımlı" kategorisinde Erkan Hoş ve "200 HP Altında Motor Gücüne Sahip Diğer Uçaklar" kategorisinde de Şadi Keskin birinci olarak ödül aldı.
Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağı ile ülkenin ilk profesyonel akrobasi pilotu babası Ali İsmet Öztürk ise İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış avcı uçağı P-51D Mustang ile katılımcılar ve izleyiciler için gösteri uçuşu yaptı.
Sivrihisar Hava Yarışları 2019
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:19 Kaynak: AA
Sivrihisar, Eskişehir, Güncel
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