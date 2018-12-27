Son Dakika Haberleri: Sivrihisar İçin 'Bir Tuğlada Sen Koy' Kampanyası

Sivrihisar İçin 'Bir Tuğlada Sen Koy' Kampanyası

1 saat önce

Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan, tarihi Sivrihisar ilçesi adına etkinler düzenleyen sivil toplum kuruluşu olduklarını, temelini atacakları dernek binası için 'Bir tuğlada sen koy' kampanyası başlattıkları belirtti.

Sivrihisar İçin 'Bir Tuğlada Sen Koy' Kampanyası, System.String[]
Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan, tarihi Sivrihisar ilçesi adına etkinler düzenleyen sivil toplum kuruluşu olduklarını, temelini atacakları dernek binası için 'Bir tuğlada sen koy' kampanyası başlattıkları belirtti.

Yaptığı açıklamada, Sivrihisar'ın mazisinin köklü, kültür ve turizm potansiyeli zengin bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkanı Arslan, "Derneğimiz 20 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. Amacı, kültürel değerleri yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak, örf adetlerin tanıtımını ve gelişimini sağlamak hemşerilerimizin problemlerini tespit edip çözüm bularak şehrimizde güç birliği ve kaynaşmayı sağlayarak güçlü ve etkili bir lobi oluşturmaktır" dedi.

Eskişehir'de yaklaşık 150 bin Sivrihisarlı yaşadığını hatırlatan Arslan şunları söyledi:

"Tüm bu etkinliklerin gerçekleşmesi için güzide bir mekana ihtiyaç vardır. Yıllardır hep söylenen gündeme gelen fakat bir türlü gerçekleşmeyen dernek binası alımı iki yıl önce eski bir bina geçen yılda yine bitişiğindeki binanın alımı ile bu hayalimizin gerçekleşmesi hususunda önemli bir adım atılmıştır. Alınan bu eski binalar çok merkezi konumunda olup, Atatürk Lisesi yanındadır. Kullanıma uygun olmayan bu binaları bir süre önce yıkımını gerçekleştirerek birleştirip arsaya dönüştürdük. Kısa süre öncede yeni bir dernek binası için inşaat ruhsatımızı almış bulunmaktayız. İnşaata başlıyoruz. 29 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de Odunpazarı Akçağlan Sokak no 8'de temel atma törenine tüm hemşehrilerimizi ve gönül dostlarını davet ediyorum. Sizlerin destek ve yardımları ile inşallah dernek binamızı bitirmeyi hedefliyoruz. Sivrihisar gönül dostlarımızı ve yardımsever insanlarımızı 'Bir tuğlada sen koy' kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. Bu sayede hemşehrilerimize yakışır, kültür merkezine kavuşarak kalıcı bir esere kazandıracağız." - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:48 Kaynak: İHA

İsmail Arslan, Sivrihisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı Miley Cyrus, 10 Yıllık Oyuncu Sevgilisi Liam Hemsworth'le Evlendiğini Instagram'dan Duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:47:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivrihisar İçin 'Bir Tuğlada Sen Koy' Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]