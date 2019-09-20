Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı

Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkan Naci Şakar, ilçenin 98'inci kurtuluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Sivrihisar'ın 20 Eylül 1921 yılında düşman işgalinden kurtulduğunu belirten Şakar, "Tarih süresince, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, tarih ve kültür diyarı, ezelden bu yana eğitime verdiği önemle tanınan, bunu da coğrafyasında yetiştirdiği ünlü isimleriyle ispatlayan şirin ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılını kutlar. Tüm şehit ve gazilerimizi şükranla anarız. Anadolu da ilk kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 17 Ekim 1919 Cuma günü, Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi'nin Sivrihisar Ulu Cami'deki hutbe konuşması sonucunda, aynı gün kurulan cemiyet, tüm ülke genelinde pek çok hizmetlerde, Türk istiklal tarihine geçmiş ve onur belgesi almayı hak kazanmıştır. İmkansızı başarmakla ünlü Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki başarısının sırrı; tüm ülke insanının her alandaki dayanışması, elindeki avucundakinin tamamını kendisini kurtaracağına emin olan milletin ordusunun emrine verilmesinin canlı örneği fedakar ve kahraman Sivrihisar halkı aralarında topladıkları 4 bin TL ile bir uçak satın alıp 27 Eylül 1921'de, yine aynı Sivrihisar, 35 bin lira karşılığı aldıkları 2'nci uçağı 2 Aralık 1927'de şanlı ordumuza armağan etmişlerdir. Her iki uçağın ismi 'Sivrihisar teyyaresi' olarak tarihteki yerini almıştır. Sivrihisar 16 ağustos 1921'de düşman işgaline maruz kalmış, kesilen kurbanlar, belediye reisi Hekimin Osman tarafından yapılan çağrı ile Sakarya cephesindeki askerlere seri şekilde ulaştırılmıştır. 35 gün istilada kalan Sivrihisar, 20 Eylül 1921 günü düşman istilasından kurtulmuş, aynı gün, halk adeta Kurban Bayramı'nı yeniden yaşarcasına, kurbanlar kesip gazilerimize ikramda bulunmuşlardır" dedi. - ESKİŞEHİR