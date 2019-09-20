Son Dakika Haberleri: Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı
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Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı

1 saat önce

Sivrihisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı coşkuyla kutlandı.

Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı, System.String[]

Sivrihisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı coşkuyla kutlandı.

Zaimağa Konağı'nda başlayan törenlerde, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, Kaymakam Alparslan Kılıç, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve beraberindekiler tarafından, Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

Daha sonra Mehteran Takımı eşliğinde, üniformalı atlı süvari birliği öncülüğünde 98. yıl zafer yürüyüşü ile Hükümet Konağı önündeki tören alanına geçildi.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Avcı, Sazak, Kılıç ve Yüzügüllü birer konuşma yaptı.

Konuşmalarını ardından halk oyunları ve Eskişehir Kültür Derneği Mehteran Takımı gösterisi yapıldı. "Kurtuluştan kuruluşa Sivrihisar" adlı fotoğraf sergisi gezildi.

Etkinlikler kapsamında, restorasyonu tamamlanan Aziz Mahmud Hüdayi Camisi dualar eşliğinde ibadete açıldı. Camide, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Sivrihisar, Eskişehir, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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