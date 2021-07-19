SİVRİHİSAR'IN KIRSAL MAHALLELERİNİN İÇME SUYU PROBLEMLERİ BİR BİR ÇÖZÜLÜYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), Sivrihisar ilçesi Kertek, Dumluca ve Karacaören Mahallelerinin içme ve kullanma suyu problemlerini çözüme kavuşturdu.

ESKİ ekipleri, ilçelerde su problemlerini çözmeye devam ediyor. Sivrihisar İlçesi Dumluca Mahallesi'nin içme ve kullanma su deposu yenileme ve hat bağlantıları çalışmalarını tamamlayan ekipler, Kertek ve Karacaören Mahallelerinde sondaj kuyusu çalışması gerçekleştirdi.

Sondaj sonrası verimli ve içilebilir suya ulaşan ekipler, yeni içme suyu hattı ve depo bağlantısı çalışmaları ile mahalleleri temiz ve içilebilir suya kavuşturdu. Yapılan çalışmalar ile mahallelerin ileriye dönük ihtiyaçların da karşılanacağını belirten ESKİ yetkilileri, yenilenen içme suyu hattı ile mahallelere rahatlıkla su verileceğini ifade ettiler.

Çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Sivrihisar ilçesi Dumluca Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Demir, Kertek Mahallesi Muhtarı Ercan Danış ve Karacaören Mahallesi Muhtarı Nihal Köseoğlu yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve ESKİ ekiplerine teşekkür ettiler. Dumluca Mahallesi Muhtarı Demir, "Mahallemizin su problemleri vardı, içme suyu depomuz yenilendi ve mahallemiz temiz ve içilebilir suya kavuştu. Çalışmalardan çok memnunuz, mahallem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.