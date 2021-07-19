SİVRİHİSAR'IN KIRSAL MAHALLELERİNİN İÇME SUYU PROBLEMLERİ BİR BİR ÇÖZÜLÜYOR - Son Dakika
Üye Girişi

SİVRİHİSAR'IN KIRSAL MAHALLELERİNİN İÇME SUYU PROBLEMLERİ BİR BİR ÇÖZÜLÜYOR

19.07.2021 01:11
SİVRİHİSAR'IN KIRSAL MAHALLELERİNİN İÇME SUYU PROBLEMLERİ BİR BİR ÇÖZÜLÜYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), Sivrihisar ilçesi Kertek, Dumluca ve Karacaören Mahallelerinin içme ve kullanma suyu problemlerini çözüme kavuşturdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), Sivrihisar ilçesi Kertek, Dumluca ve Karacaören Mahallelerinin içme ve kullanma suyu problemlerini çözüme kavuşturdu.

ESKİ ekipleri, ilçelerde su problemlerini çözmeye devam ediyor. Sivrihisar İlçesi Dumluca Mahallesi'nin içme ve kullanma su deposu yenileme ve hat bağlantıları çalışmalarını tamamlayan ekipler, Kertek ve Karacaören Mahallelerinde sondaj kuyusu çalışması gerçekleştirdi.

Sondaj sonrası verimli ve içilebilir suya ulaşan ekipler, yeni içme suyu hattı ve depo bağlantısı çalışmaları ile mahalleleri temiz ve içilebilir suya kavuşturdu. Yapılan çalışmalar ile mahallelerin ileriye dönük ihtiyaçların da karşılanacağını belirten ESKİ yetkilileri, yenilenen içme suyu hattı ile mahallelere rahatlıkla su verileceğini ifade ettiler.

Çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Sivrihisar ilçesi Dumluca Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Demir, Kertek Mahallesi Muhtarı Ercan Danış ve Karacaören Mahallesi Muhtarı Nihal Köseoğlu yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve ESKİ ekiplerine teşekkür ettiler. Dumluca Mahallesi Muhtarı Demir, "Mahallemizin su problemleri vardı, içme suyu depomuz yenilendi ve mahallemiz temiz ve içilebilir suya kavuştu. Çalışmalardan çok memnunuz, mahallem adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Eskişehir Büyükşehir'in Sinema Geceleri Han İlçesinde Devam Etti Eskişehir Büyükşehir'in Sinema Geceleri Han İlçesinde Devam Etti Eskişehir Büyükşehir'in Çocuklara Yönelik Yaz Atölyeleri Tamamlandı Eskişehir Büyükşehir'in Çocuklara Yönelik Yaz Atölyeleri Tamamlandı Eskişehir Büyükşehir Atıl Arazilerini Üreticiye Destek İçin Ekiyor Eskişehir Büyükşehir Atıl Arazilerini Üreticiye Destek İçin Ekiyor
Kaynak: Habermetre

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Sivrihisar, Eskişehir, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler SİVRİHİSAR'IN KIRSAL MAHALLELERİNİN İÇME SUYU PROBLEMLERİ BİR BİR ÇÖZÜLÜYOR - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
00:02 Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 17 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel ve su baskınları için tedbirli olunması istendi
23:53 Beşiktaş kaçtı Alanya yakaladı! Kara Kartal, 3 farklı üstünlüğü koruyamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı
23:34 Muhalefet, "Bir daha iktidara oy vermeyeceğim" diyenleri gözüne kestirdi: İktidara itiraz edenlerin yarısı oy verse kazanırız
23:21 Spiker Pınar Erbaş ile moderatör Mehmet Akif Ersoy, dünyaevine girdi! Düğüne ünlü isimler akın etti
22:38 Acun Ilıcalı'dan "ayrılık" iddiaları sonrası sevgilisiyle sürpriz paylaşım
22:20 Gaziantep FK, Ankaragücü karşısında tek attı 3 aldı
22:09 İzmit'te dehşet anları! Bir vatandaş, evine giren şahıslar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
21:56 Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 6'lı masa çıkışı: Seçim kanununda değişiklik yapılınca beraber olmanın getirdiği avantaj kalktı
21:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi
21:26 Savcı Sayan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 03:08:21. #1.13#
SON DAKİKA: SİVRİHİSAR'IN KIRSAL MAHALLELERİNİN İÇME SUYU PROBLEMLERİ BİR BİR ÇÖZÜLÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement