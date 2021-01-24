"Sivrihisar incili küpe" ve "Sivrihisar cebesi"ne coğrafi işaret tescili

Eskişehir'in önemli kültür miraslarından "Sivrihisar incili küpe" ve "Sivrihisar cebesi"nin coğrafi işaret tescilinin yapıldığı bildirildi.

Eskişehir Ticaret Odasından (ETO) yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) "Eskişehir met helvası" ve "Eskişehir çiböreği"nin ardından Sivrihisar ilçesine özgü takılar olan incili küpe ve cebenin de tescil edildiği belirtildi.

İlin coğrafi işaret tescilli ürün sayısının 4'e yükseldiği duyurulan açıklamada ayrıca, ETO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler'in görüşlerine yer verildi.

Eskişehir'in değerlerine ve şehre özgü ürünlerine sahip çıkmaktan mutluluk duyduklarını belirten Güler, "Eskişehir'e özgü yöresel ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanmasının öneminin farkındayız. Eskişehir'in mirasının gelecek kuşaklara aktarılması ve şehre ekonomik değer olarak kazandırılması için gayret göstermeye devam edeceğiz. Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı odalar arasında en çok coğrafi işaretli ürün tescil ettiren 8'inci oda oldu." ifadelerini kullandı.

Güler, "Eskişehir simidi", "Sorkun çömleği" ve "Mihalıççık kirazı"nın tescillerin alınması amacıyla çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Eskişehir'in lezzetlerini koruma altına almaya devam edeceklerini vurgulayan Güler, "TOBB, ülkemizdeki yöresel ürünlerin tescil edilmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önem veriyor. TOBB'a bağlı odalar tarafından bugüne kadar 261 ürünün coğrafi tescili gerçekleştirildi. Biz de Eskişehir olarak desteğimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.