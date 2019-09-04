Son Dakika Haberleri: Sivrihisar Kaymakamı Kılıç görevine başladı
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Sivrihisar Kaymakamı Kılıç görevine başladı

33 dakika önce

Dicle Kaymakamlığı görevinden Sivrihisar Kaymakamlığına atanan Alparslan Kılıç, görevine başladı.

Sivrihisar Kaymakamı Kılıç görevine başladı, System.String[]

Dicle Kaymakamlığı görevinden Sivrihisar Kaymakamlığına atanan Alparslan Kılıç, görevine başladı.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivrihisar'ın Türkiye'nin güzide ilçelerinden olduğunu belirterek, çok beğendiği Sivrihisar'da görev yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Evli ve iki çocuk babası olan Kılıç, ilçenin gelişimine katkı sunmak için çalışacağını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:38 Kaynak: AA
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