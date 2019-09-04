Sivrihisar Kaymakamı Kılıç görevine başladı
33 dakika önce
Dicle Kaymakamlığı görevinden Sivrihisar Kaymakamlığına atanan Alparslan Kılıç, görevine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:38 Kaynak: AA
Dicle Kaymakamlığı görevinden Sivrihisar Kaymakamlığına atanan Alparslan Kılıç, görevine başladı.
Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivrihisar'ın Türkiye'nin güzide ilçelerinden olduğunu belirterek, çok beğendiği Sivrihisar'da görev yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Evli ve iki çocuk babası olan Kılıç, ilçenin gelişimine katkı sunmak için çalışacağını kaydetti.
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