"Sivrihisar kilimi" ve "Sivrihisar arabaşı" coğrafi işaretle tescillendi

Eskişehir'in önemli kültür miraslarından "Sivrihisar kilimi" ve "Sivrihisar arabaşı"na Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Sivrihisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, daha önce ilçenin 5 değerinin daha tescillendiği belirtildi.

Belediyenin çalışmalarıyla "muska baklavası", "dövme sucuk" ve "höşmerim tatlısı"nın tescillendiği ifade edilen açıklamada, ayrıca Eskişehir Ticaret Odası tarafından ilçenin değerleri olan "Sivrihisar incili küpe" ve "Sivrihisar cebesi"ne coğrafi işaret tescil belgesi alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, son çalışmalarla "Sivrihisar kilimi" ve "Sivrihisar arabaşı"nın da coğrafi işaretle tescillendiği kaydedildi.