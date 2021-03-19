Sivrihisar Nasrettin Hoca Sulaması'nın 2. kısmında çalışmalar başlayacak - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Eskişehir Sivrihisar Nasrettin Hoca Barajı Sulaması 2. kısım işinin ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Nasrettin Hoca Barajı Sulaması 2. kısım işinin ihale süreci tamamlandığını belirterek, işin yapım sözleşmesini imzaladıklarını kaydetti.

Projenin tamamlanmasıyla 2 bin 380 dekar arazinin sulanacağına değinen Yıldız, şunları ifade etti:

"Böylece mevcut 7 bin 800 dekar alana ek olarak 2 bin 380 dekar daha sulamaya açılarak toplamda 10 bin 180 dekar arazinin sulanmasını sağlamış olacağız. Projenin Eskişehir ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Eskişehir Sivrihisar Nasrettin Hoca Barajı Sulaması 2. Kısım işi kapsamında 15 kilometrelik sulama hattı inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte milli ekonomiye yılda 2 milyon 300 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor."