"Sivrihisar sarkası"nın 74 yıllık ustası

DENİZ AÇIK - Eskişehir 'de babasından öğrendiği mesleği sürdüren 82 yaşındaki terzi Kamil Yılmaz Baykal, 74 yıldır geleneksel kına gecesi giysisi " Sivrihisar sarkası" dikiyor.Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Eskişehir'in en büyük ilçesi Sivrihisar, kültürel zenginlikleriyle de bölgenin en önemli yerleşim yerlerinden biri olma özelliğini koruyor.İlçedeki her evde bulunan, simli iple işlenen uzun kollu yelek şeklindeki giysi, yörede kadınların kına gecelerinde giydiği vazgeçilmez elbiseler arasında yer alıyor.Sarkalar, mesleği 74 yıl önce babası Osman Baykal'dan öğrenen ilçenin son ustası, 2 çocuk ve 2 torun sahibi Kamil Yılmaz Baykal'ın elinde şekilleniyor.Babadan kalma 100 yıllık kalıplarla şekillendirdiği kumaşı yaklaşık bir ayda işleyerek "Sivrihisar sarkası"nı ortaya çıkaran Baykal, geleneksel kıyafeti gelecek nesillere aktarıyor.Baykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivrihisar sarkasının yöredeki kadınların özel günlerde giydiği üzeri işlemeli bir yelek türü olduğunu söyledi.Babasının bu mesleği o dönem ilçede yaşayan Ermeni ustalardan öğrendiğini belirten Baykal, "Ben de oğluma bu işi öğrettim ancak yapmıyor. Geçmişte ilçede 60 terzi vardı. Şimdilerde fermuar takacak terzi bile yok. Belediyedeki atölyelerde sarka yapımını öğretmek için kurs açıldı. Bu işi öğretmek, gelecek nesillere aktarmak isterim." dedi.Baykal, ilçede eskiden düğünlerin bir hafta sürdüğünü, şimdilerde iki güne sığdırıldığı için "Sivrihisar sarkası"na ilginin azaldığını dile getirdi.Eskiden talep üzerine çok fazla sarka yaptığını anlatan Baykal, "Şimdi eski günleri arıyorum. Geçmişten beri aynı modelleri yapıyoruz. Babamdan kalma kalıplarla şekiller çizip yeleğin üzerini sim sırma sanatıyla işliyorum. Yapımı yaklaşık bir ay süren Sivrihisar sarkasını 500-600 liraya satıyorum." diye konuştu."Sarkasız düğün olmaz"İlçede yaşayan Sibel Gürdal ise kadınların kına gecelerinde çeşit çeşit sarka giydiğini belirtti.İlçedeki her evde en az bir sarka bulunduğuna dikkati çeken Gürdal, "Sarkasız düğün olmaz. Özellikle kına geceleri sarka giyilmeden yapılmaz." ifadelerini kullandı.Vatandaşlardan Mustafa Birdal ise eşi ve iki kızının halen her düğünde sarka giydiğini, bunun Sivrihisar'ın "olmazsa olmazları" arasında yer aldığını vurguladı.