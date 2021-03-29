Sivrihisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı yeniden İsmail Arslan oldu - Son Dakika

ESKİŞEHİR (İHA) – Yapılan olağan kongrede Sivrihisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Arslan, "Amacımız, Sivrihisar ve Eskişehir'in tarihine, kültürüne ve sanatına hizmet etmektir" dedi.

Eskişehir'de bulunan dernek binasında gerçekleştirilen, dernek üyelerinin ve davetlilerin katılımının yanı sıra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın da bulunduğu olağan kongrede İsmail Arslan, yeniden Sivrihisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Kongre, tüm şehitler için saygı duruşu ile başladı ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Faaliyet ve denetleme raporunun okunmasının ardından, raporlar oylamaya sunuldu. Raporlar oy birliği ile kabul edildi. Yönetim ve denetleme kurulu üyeliklerinin belirlenmesi için seçimlere geçildi. Divan Başkanlığına Ali Sefa Şen, Divan Başkan Yardımcılığına Bekir Kalır ve Divan Katipliğine Eren Akgözlü seçildi.

Dernek Başkanı İsmail Arslan, kongre sonunda yaptığı açıklamada, "Sivrihisar, tarihi şan ve şerefle dolu, içerisinden Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Hızır Bey, Aziz Mahmut Hüdai gibi birçok önemli şahsiyeti çıkaran ilçemizdir. Eskişehir'de 150 bin civarında Sivrihisarlı hemşerimiz yaşamaktadır. Sivrihisar ilçesinde de 21 bin Sivrihisarlı yaşamaktadır. Bütün hemşerilerimi birlik ve beraberlik içinde olmaya davet ediyorum. Yeni dernek binamızı ve lokalimizi faaliyete geçirdik. Pandemi sonrası Eskişehir'de kültürel ve sanatsal faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz. Düzenlediğimiz kongre, Sivrihisarlılara ve Eskişehirlilere hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kongreye katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Dernek Başkanı İsmail Arslan'a ve yönetim kuruluna başarılar dileriz. Eskişehir'de Sivrihisarlılar; Sivrihisar'ın tarihini, kültür ve sanatını, pandemi öncesi çeşitli etkinliklerle tanıttılar ve Eskişehir'in kültür ve sanatına katkıda bulundular" dediler. Kongrede Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine: İsmail Arslan, Niyazi Koca, Faruk Öz, Bekir Aydemir, Necmi Günay, Mustafa Tanyeli, Ümit Kabakçı, Murat Yüzügüllü, Yavuz ayva seçilirken Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine ise Gülvezir Özdamar, Ali İnci, Yusuf Selek seçildi. - ESKİŞEHİR