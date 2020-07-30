Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına teşekkür ziyareti - Son Dakika

Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına salgın dönemindeki özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretinde Kurban Bayramlarını kutlayıp, başarı belgesi verdi.

Kaymakam Alparslan Kılıç, gerçekleştirdiği ziyarette, "Korona virüs (Covid-19) salgını hepimizin hayatında ilk defa karşılaştığı bir durum ve bu zorlu dönemde cephede en ön sırada savaşan, en büyük sıkıntıyı yaşayan sağlık çalışanlarımız, tüm dünyaya büyük bir mücadele örneği gösterdi. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de gerekli tedbirleri süratle uyguladık. Alınan tedbirlere sabırla riayet eden değerli Sivrihisar halkımız ile salgını önemli ölçüde kontrol aldık" dedi.

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Nafiz Başerdem, ziyaretinden dolayı Kaymakam Kılıç'a teşekkür ederek, "Devletimiz, tüm dünyaya örnek olacak biçimde süreci çok iyi yönetti. İlçemizde de gereken her türlü önlemi kaymakamımızın önderliğiyle, İl Sağlık Müdürümüz ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımız desteğiyle aldık ve şimdiye kadar hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız iyileşerek taburcu oldular. Bugüne kadar alınan tedbirlere sabırla uyan halkımız ile bayramda ve bundan sonraki süreçte de bakanlığımız ve Bilim Kurulunun önerilerini dikkate alarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR