Son Dakika Haberleri: Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali
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Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali

52 dakika önce

Eskişehir'de düzenlenen "Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen "Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile beraberindeki KKTC, Slovakya, Bosna Hersek, Şili, Bulgaristan ve Polonya'dan halk oyunları ekipleri, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Yüzügüllü ve beraberindekiler, daha sonra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.
Kent merkezinde yapılan kortej yürüyüşüyle başlayan festival kapsamında, halk dansları ekipleri gösteri sundu.
Sivrihisar ilçesindeki festivalde, sanatçılar Mustafa Ceceli, Ziynet Sali ve Cem Belevi sahne alacak. Sergi, yarışma, workshop gibi etkinliklerin de düzenleneceği festival, 30 Haziran Pazar günü sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:01 Kaynak: AA
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