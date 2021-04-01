Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi yoğun ilgi görüyor
01.04.2021 12:26
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün girişimleriyle faaliyete geçirilen ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi"ne ilgi artıyor.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün girişimleriyle faaliyete geçirilen ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi"ne ilgi artıyor.
Türkiye'nin ilk ve tek "Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi" pandemi kurallarına uygun bir şekilde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken, uygulama alanlarında da eğitimler sürüyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği müzede renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Nesilden nesile aktarılan ve unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden canlandırmak adına açılan Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi'nde ziyarete gelen vatandaşlar ve çocuklar, kilim dokuma tekniklerini öğrenme şansı da yakalıyor. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği uygulamalarda hem tarihe tanıklık ediliyor hem de kilim dokumanın incelikleri gösteriliyor. - ESKİŞEHİR
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